EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизился на 2.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 0.3 млн барр. до 351.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 сентября, выросли на 1.59 млн барр., запасы бензина сократились на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр.