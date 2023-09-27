Курс доллара 96.5000   Курс евро 101.9780  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизился на 2.2 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 1.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились на 0.3 млн барр. до 351.0 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.9 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 сентября, выросли на 1.59 млн барр., запасы бензина сократились на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр.

Другие новости

вчера
18:55
Российский рынок акций повысился на 0,5% за основную торговую сессию
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября
вчера
18:26
Эксперт предупредил о грядущей квантовой угрозе для зашифрованных данных в РФ
вчера
17:55
Первые магазины одежды премиальной сети IDOL начали свою работу в России
вчера
17:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн баррелей
вчера
17:12
Чат-боты не улучшают, а кардинально ухудшают банковское обслуживание клиентов - эксперт
вчера
16:45
Аукцион размещения ОФЗ 52005 не состоялся в связи с отсутствием заявок - Минфин РФ
вчера
16:31
Кабмин РФ определил допобъемы поставок топлива производителям АПК до ноября - Новак
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.