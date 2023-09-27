Курс доллара 96.5000   Курс евро 101.9780  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за сентябрь, предварительно;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, финал;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, предварительно.

Другие новости

вчера
19:00
Выпуск бензина в России в августе вырос на 1,6%, за восемь месяцев - на 3,4% - Росстат
вчера
19:00
СРЕДНЯЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ДИЗТОПЛИВА В РФ ЗА НЕДЕЛЮ ВЫРОСЛА НА 1,6%, ИЛИ 1,03 РУБ, ПОЧТИ ДО 65 РУБ ЗА ЛИТР - ДАННЫЕ РОССТАТА
вчера
19:00
ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ В АВГУСТЕ ВЫРОСЛА НА 1,9% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - ДО 90,6 МЛРД КВТ.Ч., ЗА 8 МЕСЯЦЕВ - НА 0,4%, ДО 768 МЛРД КВТ.Ч - РОССТАТ
вчера
18:55
Российский рынок акций повысился на 0,5% за основную торговую сессию
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября
вчера
18:26
Эксперт предупредил о грядущей квантовой угрозе для зашифрованных данных в РФ
вчера
17:55
Первые магазины одежды премиальной сети IDOL начали свою работу в России
вчера
17:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн баррелей
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.