Курс доллара 96.5000   Курс евро 101.9780  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2023 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн баррелей

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 22 сентября, выросли на 1.59 млн барр., запасы бензина сократились на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.7 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина сократились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 сентября
вчера
18:26
Эксперт предупредил о грядущей квантовой угрозе для зашифрованных данных в РФ
вчера
17:55
Первые магазины одежды премиальной сети IDOL начали свою работу в России
вчера
17:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр.
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн баррелей
вчера
17:12
Чат-боты не улучшают, а кардинально ухудшают банковское обслуживание клиентов - эксперт
вчера
16:45
Аукцион размещения ОФЗ 52005 не состоялся в связи с отсутствием заявок - Минфин РФ
вчера
16:31
Кабмин РФ определил допобъемы поставок топлива производителям АПК до ноября - Новак
вчера
16:07
Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.