API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.4 млн баррелей

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 августа, снизились на 11.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.5 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.5 млн барр.