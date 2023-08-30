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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 31 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, предварительно;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июль;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за июнь;

04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за июль;

04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за июль;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июль;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за август;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

09:45 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

10:15 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за август;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за август;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за август;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за III квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США на 26 августа;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июль;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США на 28 августа;

N/A мск: Экономический прогноз Еврокомиссии.

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