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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 10.6 млн барр.

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 25 августа, снизился на 10.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.2 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр. до 349.5 млн барр., оставаясь на минимальном с 1983 года уровне.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.5 млн барр. и составили 29.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.8 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 25 августа, снизились на 11.5 млн барр., запасы бензина выросли на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.5 млн барр.

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