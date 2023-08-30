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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2023 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:04

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июле умеренно вырос

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле вырос на 0.9% по сравнению с июньским значением, составив 77.6.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.8%.

По сравнению с июлем 2022 года индекс упал на 14.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в июле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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