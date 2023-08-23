Продажи новых домов в США в июле выросли на 4.4% (расширенное сообщение)

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле выросли на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 714 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 684 тыс. в июне (пересмотрено с 697 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 705 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2022 года продажи новых домов выросли на 31.5%.

В целом, в прошлом месяце было продано 59 тыс. новых домов против 58 тыс. в июне и 66 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (15 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (14 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (8 тыс. домов) и от 750 тыс. (6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 436.7 тыс. долл против 416.7 тыс. в июне и 419.5 тыс. в мае. В июле 2022 года медианная цена проданного дома составляла 478.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 513.0 тыс. долл против 507.3 тыс. в июне и 491.2 тыс. в мае. В июле 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 564.9 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 437 тыс. единиц против 428 тыс. в июне и 426 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.3 месяца против 7.5 в июне и 7.3 в мае.