EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.1 млн барр.

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 18 августа, снизился на 6.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США повысились на 1.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.9 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр. до 348.9 млн барр., оставаясь на минимальном с 1983 года уровне.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 3.1 млн барр. и составили 30.7 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.8 млн барр. в сутки в сравнении с 12.7 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 августа, снизились на 2.4 млн барр., запасы бензина выросли на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.15 млн барр.