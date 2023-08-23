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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2023 г.Индекс Manufacturing PMI США в августе снизился
сегодня 16:50

Индекс Manufacturing PMI США в августе снизился

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в августе снизился, составив 47.0 пунктов против 49.0 месяцем ранее.

Таким образом, показатель остался в отрицательной области, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сжатие деловой активности в производственном секторе СШ, при этом более быстрое, чем в июле.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 48.9.

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