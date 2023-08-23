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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 августа 2023 г.Индекс Services PMI США в августе остался в обл...
сегодня 16:51

Индекс Services PMI США в августе остался в области расширения

Москва, 23 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в августе снизился до 51.0 пункта против 52.3 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 52.1.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

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