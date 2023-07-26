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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн барр.

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 21 июля, снизился на 0.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сузились на 0.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, оставаясь на минимальном с 1983 года уровне 346.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.6 млн барр. и составили 35.7 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки в сравнении с 12.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 июля, выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина снизились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.6 млн барр.

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