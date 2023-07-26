Продажи новых домов в США в июне сократились на 2.5% (расширенное сообщение)

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне сократились на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 697 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 715 тыс. в мае (пересмотрено с 763 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 726 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2022 года продажи новых домов выросли на 23.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 60 тыс. новых домов против 67 тыс. в мае и 59 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (13 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (12 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (7 тыс. домов) и от 750 тыс. (7 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 415.4 тыс. долл против 417.3 тыс. в мае и 410.6 тыс. в апреле. В июне 2022 года медианная цена проданного дома составляла 432.7 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 494.7 тыс. долл против 488.7 тыс. в мае и 499.0 тыс. в апреле. В июне 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 472.0 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 432 тыс. единиц против 429 тыс. в мае и 432 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.4 месяца против 7.2 в мае и 7.7 в апреле.