Курс доллара 90.0945   Курс евро 99.6918  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2023 г.API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:20

API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн баррелей

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 июля, выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина снизились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.6 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.4 млн барр., запасы бензина сократились на 2.0 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.3 млн барр.

Другие новости

сегодня
17:36
Продажи новых домов в США в июне сократились на 2.5% (расширенное сообщение)
сегодня
17:36
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн барр.
сегодня
17:20
API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн баррелей
сегодня
17:12
Продажи новых домов в США в июне сократились на 2.5% (расширенное сообщение)
сегодня
17:04
Продажи новых домов в США в июне сократились на 2.5%
сегодня
16:41
Еще два банка в Грузии приостановили работу с системой "Юнистрим"
сегодня
16:34
Путин сообщил, что к визиту премьера Эфиопии подготовлен целый пакет совместных документов
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.