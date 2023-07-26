Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 27 июля

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;

10:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за июнь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.