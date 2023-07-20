Выручка и прибыль American Airlines увеличились

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines сообщила о прибыли по итогам II квартала в размере 1.3 млрд долл или 1.88 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 476 млн долл или 0.68 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.92 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 14.1 млрд долл по сравнению с 13.4 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.59 долл на акцию и доход 13.7 млрд долл.

Компания ожидает скорректированную прибыль за год прибыль в диапазоне от 3 до 3.75 долларов на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом в диапазоне от 2.5 до 3,50 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.