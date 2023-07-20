Квартальная выручка Abbott Labs оказалась лучше прогноза аналитиков

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о снижении прибыли по итогам II квартала 2023 года до 1.375 млрд долл или 0.78 долл на одну акцию против 2.018 млрд долл или 1.14 долл на одну акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.08 долл на акцию.

Доходы компании сократились на 11.4% до 9.978 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.05 долл на акцию и доходы в размере 9.972 млрд долл.

Abbott Laboratories в 2023 году по-прежнему ожидает, что прибыль на акцию окажется в диапазоне 4.3 – 4.5 долл на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков 4.39 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 1.6%.