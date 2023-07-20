Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 33 тыс.

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июля, сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 228 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 237.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июля, увеличилось на 33 тыс. и составило 1.754 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.729 млн до 1.721 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.732 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 июля, уменьшилось на 15.8 тыс. и составило 1.748 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.352 млн.