Курс доллара 90.8545   Курс евро 101.8330  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:39

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 33 тыс.

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 июля, сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 228 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 239 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 237 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 9.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 237.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июля, увеличилось на 33 тыс. и составило 1.754 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.729 млн до 1.721 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.732 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 июля, уменьшилось на 15.8 тыс. и составило 1.748 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.352 млн.

Другие новости

вчера
16:11
Королевская академия Нидерландов прекращает связи с Heineken из-за его деятельности в РФ
вчера
16:01
РФ в 2023 г может собрать 86,5 млн тонн пшеницы, экспортировать - 46 млн тонн - ИКАР
вчера
16:00
Выручка и прибыль American Airlines увеличились
вчера
15:47
Средний чек в ресторанах Москвы всегда падает летом, но не в этом году - омбудсмен
вчера
15:39
Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 33 тыс.
вчера
15:35
Госдума приняла закон об исключении иностранных структур из значимых российских компаний
вчера
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле остался в отрицательной области
вчера
15:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось на 9 тыс.
вчера
15:21
Минсельхоз допустил снижение рентабельности сельхозорганизаций РФ в 2023 г
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.