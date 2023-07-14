Wells Fargo сообщил о росте прибыли и выручки по результатам за I квартал

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за II квартал 2023 года до 4.94 млрд долл или 1.25 долл на акцию по сравнению с 3.14 млрд долл или 0.75 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы банка увеличились на 21% до 20.53 млрд долл по сравнению с 17.04 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 1.16 долл на акцию и доходы на уровне 20.11 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подорожали на 3.3%.