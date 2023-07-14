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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2023 г.Квартальная прибыль банка JP Morgan увеличилась...
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Квартальная прибыль банка JP Morgan увеличилась и превзошла ожидания аналитиков

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

JPMorgan Chase, второй по величине активов банк США, сообщил о росте прибыли во II квартале до 14.47 млрд долл или до 4.75 долл на акцию против 8.65 млрд долл или 2.76 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка банка за отчётный период увеличилась до 41.31 млрд долл по сравнению с 30.72 млрд долл годом ранее.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet Research, прогнозировали в среднем прибыль банка на уровне 3.97 долл при выручке в объёме 38.66 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3.1%.

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