Квартальная прибыль Citigroup сократилась

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за II квартал 2023 года до 2.92 млрд долл или 1.3 долл на акцию по сравнению с 4.55 млрд долл или 2.19 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 1% до 19.44 млрд долл по с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 19.34 млрд долл и прибыль 1.31 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 1.1%.