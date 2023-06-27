Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в апреле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.5% марте (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 0.5%.

По сравнению с апрелем 2022 года индекс вырос на 3.1%, тогда как в марте годовое повышение показателя составило 3.7%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.