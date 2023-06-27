Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P CoreLogic Case-Shiller Composite-20 в апреле снизился на 1.7% в годовом сравнении

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в годовом сравнении на 2.5% после его сокращения на 1.1% в марте.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в апреле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, но снизился на 1.2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.5% с учётом сезонных колебаний, понизившись на 0.2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.