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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2023 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1.7%

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.8%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.2% (пересмотрено с +1.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение базового показателя после его снижения на 0.6% в апреле (пересмотрено с (-0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +1.4%).

Аналитики прогнозировали сохранение майского показателя неизменным.

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