Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 109.7 пункта против 102.5 месяцем ранее (пересмотрен со 102.3).

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 103.9.

Индекс оценки текущей ситуации в июне вырос до 155.3 против 146.8 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 79.3 против 71.5 в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.