Продажи новых домов в США в мае выросли на 12.2% (расширенное сообщение)

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае выросли на 12.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 680 тыс. в апреле (пересмотрено с 683 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 677 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2022 года продажи новых домов выросли на 20%.

В целом, в прошлом месяце было продано 73 тыс. новых домов против 60 тыс. в апреле и 63 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (15 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (12 тыс. домов) и от 750 тыс. (8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 416.3 тыс. долл против 402.4 тыс. в апреле и 441.9 тыс. в марте. В мае 2022 года медианная цена проданного дома составляла 450.7 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 487.3 тыс. долл против 495.6 тыс. в апреле и 516.0 тыс. в марте. В мае 2022 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 521.5 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 428 тыс. единиц против 432 тыс. в апреле и 431 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.7 месяца против 7.6 в апреле и 7.9 в марте.