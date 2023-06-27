Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 июня

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;
11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за май;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июнь, предварительно;
12:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
23:30 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.