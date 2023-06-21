Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;
11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
16:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
18:40 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби.