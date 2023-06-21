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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за апрель;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за май;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;

16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

16:45 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

18:40 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби.

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