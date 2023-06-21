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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2023 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в м...
вчера 10:04

Индекс потребительских цен в Великобритании в мае вырос на 8.7%

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в мае вырос на 8.7% в годовом выражении после аналогичного роста месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 8.4%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core) в мае в годовом выражении вырос на 7.1% по сравнению с ростом на 6.8% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.8%.

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