Индекс цен производителей Великобритании в мае на входе сократился на 1.5% и на выходе на 0.5%

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в мае сократился на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.1% в апреле (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.5% .

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в мае сократился на 0.5% после снижения на 0.2% в апреле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1%.