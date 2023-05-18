Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 3.4% (расширенное сообщение)

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.28 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.30 млн домов.

По сравнению с апрелем 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 23.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 388.8 тыс. долл, снизившись на 1.7% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.04 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 7.2% по сравнению с мартом и на 1% в годовом сравнении. В апреле потребовалось бы 2.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.6 в марте и 2.2 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в среднем составил 22 дня в сравнении с 29 в марте и 17 в апреле 2022 года. При этом 73% проданных в апреле 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.