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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2023 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле снизился на 0.6%

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.2% в марте.

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 0.5%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За период с октября 2022 года по апрель 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 4.4%.

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