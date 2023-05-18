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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 мая

Москва, 18 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за май;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за апрель;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за март;

N/A мск: Саммит G7.

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