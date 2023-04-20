Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 2.4% (расширенное сообщение)

Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.44 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.50 млн домов.

По сравнению с мартом 2022 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 22.0%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 375.7 тыс. долл, снизившись на 0.9% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 980 тыс. доступных покупателям домов, увеличившись на 1% по сравнению с февралём и на 5.4% в годовом сравнении. В марте, как и в феврале, потребовалось бы 2.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в среднем составил 29 дней в сравнении с 34 в феврале и 17 в марте 2022 года. При этом 65% проданных в марте 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.