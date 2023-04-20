Москва, 20 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.5% в феврале (пересмотрен с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.7%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За период с сентября 2022 года по март 2023 года индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 4.5%.