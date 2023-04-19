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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2023 г.Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs сокра...
вчера 15:45

Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs сократились, но оказались лучше прогноза аналитиков

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о снижении прибыли по итогам I квартала 2023 года до 1.32 млрд долл или 0.75 долл на одну акцию против 2.45 млрд долл или 1.37 долл на одну акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.03 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 9.747 млрд долл по сравнению с 11.895 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 0.99 долл на акцию и доходы в размере 9.666 млрд долл.

Abbott Laboratories в 2023 году ожидает, что прибыль на акцию окажется в диапазоне 4.3 – 4.5 долл на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков 4.39 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подорожали на 2%.

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