Квартальная прибыль Travelers сократилась, а доходы увеличились

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в I квартале 2023 года до 4.11 долл на акцию против 4.22 долл на акцию годом ранее.

Доходы выросли до 9.704 млрд долл по сравнению с 8.809 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 3.56 долл на акцию и доходы в размере 9.34 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подорожали на 2.2%.