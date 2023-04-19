Квартальная прибыль и выручка банка Morgan Stanley сократились

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала текущего года до 2.84 млрд долл или 1.7 долл на акцию в сравнении с 3.54 млрд долл или 2.02 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании сократились до 14.52 млрд долл по сравнению с 14.8 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.68 долл на акцию и доходы в размере 13.97 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.9%.