Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
05:00 мск: ВВП Китая за I квартал;
05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за январь;
05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за январь;
05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск: Розничные продажи в Китае за январь;
05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за январь;
09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за март;
09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;
09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за февраль;
11:00 мск: Торговый баланс Италии за февраль;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за февраль;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за март;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за февраль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за февраль;
20:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.