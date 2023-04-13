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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 апреля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:45

Число повторных обращений по безработице в США за неделю сократилось на 13 тыс.

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 апреля, увеличилось на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 239 тыс. Показатель достиг максимального уровня за период с 15 января 2022 года.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 233 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 240 тыс., достигнув максимального уровня за период с 20 ноября 2021 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 апреля, сократилось на 13 тыс. и составило 1.810 млн. Показатель предыдущей недели остался без пересмотра и составил 1.823 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.814 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 марта, уменьшилось на 33.4 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.71 млн.

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