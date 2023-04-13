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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 апреля 2023 г.Индекс цен производителей США в марте снизился ...
вчера 15:34

Индекс цен производителей США в марте снизился на 0.5%

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в феврале (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику мартовского показателя.

По сравнению с мартом 2022 года индекс PPI вырос на 2.7% против +4.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.0%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в феврале (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с мартом 2022 года индекс PPI core вырос на 3.4% против +4.4% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.4%.

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