Число первичных обращений за пособием по безработице в США достигло максимума за период с января 2022 года

Москва, 13 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 апреля, выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 239 тыс., достигнув максимального уровня за период с 15 января 2022 года.

Показатель предыдущей недели составил 228 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 5 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 233 тыс.