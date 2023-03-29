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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2023 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.5 млн барр.

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 24 марта, сократился на 7.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 1.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 2.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 0.3 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США не изменились, составив 371.6 млн барр. и оставаясь на минимальном уровне с декабря 1983 года.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 1.6 млн барр. и составили 35.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.2 млн барр. в сутки против 12.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 марта, сократились на 6.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.55 млн барр.

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