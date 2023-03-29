API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.1 млн баррелей

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 24 марта, сократились на 6.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.55 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр., запасы бензина сократились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.