Курс доллара 76.5939   Курс евро 82.7750  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2023 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:23

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале вырос на 0.8%

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в феврале вырос на 0.8% по сравнению с январским значением, достигнув 83.2.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2.9%.

По сравнению с февралём 2022 года индекс упал на 21.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в феврале, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

сегодня
18:01
Ассоциация производителей пива предлагает обнулить уровень допустимой мощности для реестра
сегодня
17:42
Потребление молочной продукции в РФ не растет, нужно наращивать экспорт - "Союзмолоко"
сегодня
17:34
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7.5 млн барр.
сегодня
17:27
Кабмин РФ рассматривает идею ввести в оборот специальные типы акций
сегодня
17:23
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале вырос на 0.8%
сегодня
17:20
API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6.1 млн баррелей
сегодня
17:16
"АвтоВАЗ" намерен запустить производство Lada на заводе в Петербурге во II квартале 2023 г
сегодня
16:48
﻿СПбМТСБ рассчитывает, что биржевые торги углем станут ликвидны в 2023 году
сегодня
16:31
Региональные власти в Финляндии одобрили расширение производства "Норникеля"
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.