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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2023 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 18:11

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в январе сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.00 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.09 млн домов.

По сравнению с январём 2022 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 36.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 359.0 тыс. долл, повысившись на 1.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу января составили 0.98 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 2.1% по сравнению с декабрём и на 15.3% по сравнению с январём 2022 года. В прошлом месяце, как и в декабре, потребовалось бы 2.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 1.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в январе в среднем составил 33 дня в сравнении с 26 в декабре и 19 в январе 2022 года. При этом 54% проданных в январе 2023 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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