Курс доллара 74.8596   Курс евро 79.7588  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2023 г. Индекс Services PMI США в феврале вышел в об...
вчера 17:52

Индекс Services PMI США в феврале вышел в область расширения

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в феврале вырос до 50.5 пункта против 46.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс вышел на положительную территорию, превысив пороговую отметку 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на возобновившееся расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 47.3.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.

Другие новости

вчера
18:26
РЖД откроют площадку по техобслуживанию поездов "Ласточка" в Нижнем Новгороде
вчера
18:11
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 0.7% (расширенное сообщение)
вчера
18:05
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в январе сократились на 0.7%
вчера
17:58
Никто из простых граждан РФ не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за границей - Путин
вчера
17:52
Индекс Services PMI США в феврале вышел в область расширения
вчера
17:50
Индекс Manufacturing PMI США в феврале умеренно вырос
вчера
17:48
Все расходы по заблокированной в Швейцарии российской недвижимости ложатся на владельцев
вчера
17:31
ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МИНЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
вчера
17:10
Депутат ГД Исаев: повышение зарплат через увеличение МРОТ - стимул для развития соцсферы
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.