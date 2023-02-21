Индекс Services PMI США в феврале вышел в область расширения

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в феврале вырос до 50.5 пункта против 46.8 месяцем ранее.

Таким образом, индекс вышел на положительную территорию, превысив пороговую отметку 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на возобновившееся расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 47.3.

Сфера услуг отвечает за формирование 80% ВВП США.