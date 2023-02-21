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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2023 г.Индекс Manufacturing PMI США в феврале умеренно...
вчера 17:50

Индекс Manufacturing PMI США в феврале умеренно вырос

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в феврале вырос, составив 47.8 пункта против 46.9 месяцем ранее.

Несмотря на повышение, индекс остался на отрицательной территории, продолжив колебаться ниже пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на сокращение деловой активности в производственном секторе США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 47.4.

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