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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 февраля

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за декабрь;

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за декабрь;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за январь;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за январь;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за февраль;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Саммит стран G-20.

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