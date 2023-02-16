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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 февраля 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:45

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.7 млн

Москва, 16 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 февраля, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 194 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 200 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 195 тыс., пересмотрено со 196 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 189.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 февраля, увеличилось на 16 тыс. и составило 1.696 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен до 1.680 млн с 1.688 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.673 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 28 января, выросло на 10.1 тыс. и составило 1.95 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.06 млн.

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